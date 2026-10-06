Tokat Niksar'da denetimde alkollü 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza kesildi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik denetiminde, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kurudere mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç ve 42 kişinin sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA