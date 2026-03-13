Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Niksar ilçesinde bu sabah saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6,37 kilometre olarak belirlendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur