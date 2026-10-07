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Tokat Milli İrade Platformu, Filistin'e destek yürüyüşünde birlik mesajı verdi

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Tokat Milli İrade Platformu, Filistin'e destek yürüyüşünde birlik mesajı verdi
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Tokat'ta Milli İrade Platformu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla Meydan Camisi yanında toplanıp Ali Paşa Camisi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte basın açıklaması okuyan Ali Taştan, Gazze'de yaşanan acılar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini ve birlik beraberliği vurguladı.

Tokat'ta Milli İrade Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Meydan Camisi yanında toplanan Tokat Milli İrade Platformu üyeleri, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar atarak Ali Paşa Camisi'ne kadar yürüdüler.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Taştan, bugün Gazze başta olmak üzere işgal ve çatışmaların gölgesinde hayatını kaybedenleri anmak, mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek ve insanlığın vicdanına seslenmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak vicdanının meselesi olduğunu aktaran Taştan, "Gazze'de yaşanan acılar karşısında sessiz kalmamak, mazlumun yanında durmak ve adalet talebini yükseltmek insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bugün özellikle vurgulamak istediğimiz en önemli hususlardan biri de birlik ve beraberliktir." dedi.

Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA
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