Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddialarına açıklama

Tokat Valiliğince, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddiaları üzerine bu açıklamanın yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üç atölye binası ile idari binaya bakanlığımız tarafından yıkım kararı verilmiştir. Okulda normal eğitim öğretime güçlendirmesi tamamlanan dört binada devam edilmektedir. Yeni yapılacak atölyelerde bulunan tezgah, alet ve demirbaş malzemelerinin konulması için Gezirlik Mah. 2028 ada 18 nolu parsele (840M2) 20 × 42 x 6 metre boyutlarında çelik konstrüksiyon depo yapılacaktır. Depo yapımı için proje çalışmaları başlamıştır. Depo yapımının tamamlanmasıyla birlikte eski atölye binalar yıkılacak ve Devlet Yatırım Programında olan yeni atölye ve derslik binaları yapılacaktır. Yeni yapılacak atölyelerin projeleri ilimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır."