Tokat Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 21 Tutuklama

Tokat'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis suçuna yönelik Tokat merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyon kapsamında Tokat, Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da gözaltına alınan 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

