Haberler

Tokat merkezli dört ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında 16 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat merkezli dört ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'sinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla silah satıldığı bilgisi üzerine 28 Nisan'da Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

