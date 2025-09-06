Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde yangın: Ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Zile ilçesinde yangın: Ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde Hüseyin İrez'e ait samanlıkta çıkan yangın hızla eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Güblüce köyünde Hüseyin İrez'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede İrez'e ait eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bir ilimizi sağanak vurdu! Sular dize kadar çıktı, evleri su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.