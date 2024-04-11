Tokat'ın Zile ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Cengiz G. idaresindeki 06 FE 9403 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Batuhan G. yönetimindeki 34 AG 9652 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücü Cengiz G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.