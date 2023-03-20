Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yağışın gece saatlerinde başladığı ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle köy yollarında kar temizliği yaptı. Karayolları ekipleri de Başçiftlik-Niksar kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.???????

Karın etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de yağış aralıklarla sürüyor.