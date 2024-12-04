Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kentte öğleden sonra Kızıliniş mevkisi ile ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar etkili oldu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.