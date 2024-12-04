Tokat'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde, öğleden sonra Kızıliniş mevkisi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili kar yağışı görüldü. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı ve bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği bildirildi.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Kentte öğleden sonra Kızıliniş mevkisi ile ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar etkili oldu.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.