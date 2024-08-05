Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Tokat Valliğinden yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra Turhal ilçesinde orman yangının çıktığı ifade edildi.

Yangına ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale çalışmalarında; Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz 2 su ikmal ve 5 ilk müdahale aracı ile 70 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden 8 itfaiye ile su tankerleri, İl Özel İdaresinden 2 dozer, 1 loader ve 2 kepçe, Tokat AFAD Müdürlüğünden 2 araçla birlikte İl Müdürü ve 5 personel, İl Jandarma Komutanlığından 30 askeri personel ile görev almış olup yangın söndürme helikopteri destek sağlamıştır. Yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Turhal tokat Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title