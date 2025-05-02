Tokat'ın Turhal İlçesinde 60 Yıldır Geleneksel Şükür Duası

Tokat'ın Turhal İlçesinde 60 Yıldır Geleneksel Şükür Duası
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Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivril köyünde, mayıs ayının ilk cumasında gerçekleştirilen geleneksel 'şükür duası' etkinliği 60. kez yapıldı. Köy halkı, yapılan dua sonrası pişirilen yemekleri misafirlere ikram etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 60 yıldır "şükür duası" yapıyor.

Çivril köyünde mayıs ayının ilk cuması namaz çıkışı yağmur ve şükür duası yapılıyor. Daha sonra köylülerce büyük kazanlarda pişirilen kavurma, pilav, çorba ve helva misafirlere ikram ediliyor.

Köy Muhtarı Sinan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerinin 250 hane olduğunu ve bu seneki yemek için 3 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvan keserek ikramlık yemekleri hazırladıklarını söyledi.

Köy halkından ve dışarıda yaşayan köylülerinden mevlit için yardım ve malzeme topladıklarını belirten Karaaslan, "Topladığımız gıdaları yemek haline getiriyoruz. Bunu her yıl mayıs ayında yapıyoruz. Bu sene 60'ıncısını yaptık" dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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