Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu

Kuş Tepe mevkisinde çıkan yangın, Sulusaray ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm ekili arazide zarar meydana geldi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.

Kuş Tepe mevkisinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Sulusaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönüm ekili arazide zarar meydana geldi.