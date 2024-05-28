Tokat'ın Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesi yaylasında hayvan otlatan eski Yeşildere Mahallesi Muhtarı Mustafa Derin'e yıldırım isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Derin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Üzümören beldesi yaylasında hayvan otlatan eski Yeşildere Mahallesi Muhtarı Mustafa Derin'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.