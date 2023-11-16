Tokat'ın Pazar ilçesinde sıcak asfalt çalışması başladı

Tokat'ın Pazar ilçesini Zile'ye bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri Hacı Mehmet Somuncu, Mustafa Kaya, Hamdi Akıncı ve Enes Hamamcı ile yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra yol çalışmalarına destek veren Yılmaz, kepçe kullandı.

Yılmaz, ilçede altyapı çalışmalarını bitirdiklerini şimdi sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kepçe kullanarak çalışmalara destek verdiğini belirten Yılmaz, "Pazar-Zile yolunun yetişmesi için gece gündüz belediye personelimizle mesai yapıyoruz. Mesai dışında ben de kepçe kullanarak işin en kısa zamanda bitmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Asfaltımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.