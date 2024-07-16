Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası doğaseverlerin uğrak noktası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırması ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Yaylada kamp ve karavancılar için kurulan 60 dönümlük kamping alanı, butik oteller ve doğa sporları imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırması ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Vatandaşların doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği yerler arasında bulunan 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Niksar ilçesinde 15 kilometre uzaklıktaki Karadeniz ikliminin hakim olduğu Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını barındırıyor.

Yaylada kamp ve karavancılar için kurulan 60 dönümlük kamping alanı; 25 karavanlık park yeri, 100 çadırlık yer, kafeterya, market, kahvaltı bölümü, tuvalet ve duş ünitesi ile ahşaptan yapılmış tek katlı 10 evden oluşuyor.

Yaylada tatil yapmak isteyenler için ayrıca toplam 50 yatak kapasiteli butik oteller de bulunuyor.

Dağcılık, oryantiring ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarının da yapılabildiği yaylada, festival ve sportif aktiviteler de gerçekleştirilebiliyor.

Çamiçi Yaylası'nın sulama ihtiyacı için oluşturulan gölet ise bölgeye ayrı güzellik katıyor.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AA muhabirine, Çamiçi Yaylası'nın Kaz Dağları'ndan sonra oksijen oranı en yüksek yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Yaylanın doğa harikası, Orta Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Tepebaşı, "Yaylamızı daha işlevsel hale getirmek için çeşitli projelerimiz var. Burası uluslararası karavan alanı olarak belirlenmişti ancak pandemiyle biraz atıl duruma düşmüştü. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği ile misafirlerimizin katkılarıyla burayı daha işlevsel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Çamiçi Yaylası'nın Niksar'ın turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getiren Tepebaşı, "Bu değeri, bu güzel havayı, bu doğayı turizme kazandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Hem belediye hem de devletimiz olarak projelerimizle burayı hak ettiği değere kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Tepebaşı, tesiste kahvaltı hizmeti verdiklerini, daha çok misafir ağırlamak adına villa tarzı evler de inşa ettiklerini kaydetti.

Karadeniz Bölgesi ve bölgeye gelen turistleri yaylaya çekmek istediklerine işaret eden Tepebaşı, "Onun için projelerimizi geliştirerek güzel hizmetlerde bulunup burayı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Ağustos ayında, 'Doğada yaşam becerileri' şeklinde bir organizasyon hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa yol burası"

Niksar Belediyesi Kamping Sosyal Tesisleri'nde karavanıyla konaklayan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Adana Şube Başkanı Yücel Tüzemen ise Çamiçi Yaylası'nın doğasıyla eşsiz bir yer olduğuna dikkati çekti.

Yaylanın karavan ve çadır kampı yapacaklar için uluslararası standartlara sahip olduğunu vurgulayan Tüzemen, "İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa yol burası. Rakım olarak 1350 civarı bir yer. İnsanlarımız çok misafirperver. Burayı, bütün karavancıların kalıp uğrak yeri yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Yaylada karavanda konaklayan Nadir Mertkan Erdoğan, 5 yılın ardından açılan kamping alanında konakladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Tokat Turizm Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title