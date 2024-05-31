Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İzzet Keskin'in kullandığı otomobil, Serenli beldesinde bir evin bahçesine çarptı. Kazada Hacer Şen hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcular yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzzet Keskin (72) idaresindeki 60 NN 044 plakalı otomobil, Serenli beldesinde bir evin bahçesinin duvarına çarptı.
Kazada araçta bulunan Hacer Şen (69) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selahattin Şen (71) ve Emine Keskin (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.