Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde çevre yolu mevkisinde bir otomobilde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi ve yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çevre yolu mevkisinde E.A'ya ait 60 BH 074 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar itfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde hasar oluştu.