Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde A.Ş.A'ya ait bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.Ş.A'ya ait 34 DPC 705 plakalı otomobilin motor bölümünden Bengiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.