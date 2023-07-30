Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bayburt'a giden E.Y. idaresindeki 34 CYD 906 plakalı otomobil, E80 kara yolu Köklüce köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarpıp tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y, I.Y. ve Y.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel