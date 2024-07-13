Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonda yangın çıktı
Niksar-Başçiftlik kara yolunda yol çizgilerinin çizilmesinde kullanılan bir kamyonda çıkan yangın, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonda hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan kamyonda hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Niksar- Başçiftlik kara yolunda Y.D. idaresindeki 06 VSF 15 plakalı yol çizgilerinin çizilmesinde kullanılan bir kamyonda balataların ısınması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.