Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu cami minaresi evlere devrildi
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı köyde meydana gelen heyelan sonucu caminin minaresi tedbir amaçlı boşaltılan evlerin üzerine devrildi. Evlerde hasar oluşurken, jandarma ve AFAD ekipleri önlem alarak can kaybını önledi.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı köyde heyelan nedeniyle kapatılan caminin minaresi tedbir amaçlı boşaltılan evlerin üzerine devrildi.
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 10 evin sakinleri tahliye edilirken, hasar oluşan bir cami tedbiren ibadete kapatıldı.
Akşam saatlerinde caminin minaresi boşaltılan evlerin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı evlerin çatıları ve duvarları yıkıldı.
Bölgede tedbir alan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların evlere girişine izin vermemesi olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.
Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi personelinin köydeki çalışma ve tedbirleri sürüyor.