Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan sonucu cami minaresi evlere devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı köyde meydana gelen heyelan sonucu caminin minaresi tedbir amaçlı boşaltılan evlerin üzerine devrildi. Evlerde hasar oluşurken, jandarma ve AFAD ekipleri önlem alarak can kaybını önledi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı köyde heyelan nedeniyle kapatılan caminin minaresi tedbir amaçlı boşaltılan evlerin üzerine devrildi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 10 evin sakinleri tahliye edilirken, hasar oluşan bir cami tedbiren ibadete kapatıldı.

Akşam saatlerinde caminin minaresi boşaltılan evlerin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı evlerin çatıları ve duvarları yıkıldı.

Bölgede tedbir alan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların evlere girişine izin vermemesi olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi personelinin köydeki çalışma ve tedbirleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Niksar Tokat AFAD Güvenlik Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title