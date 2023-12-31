Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev zarar gördü

Güncelleme:
Abone Ol

Sarıağıl köyünde Yakup ve Fatma Uymaz çiftine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen ve kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev zarar gördü.

Sarıağıl köyünde Yakup ve Fatma Uymaz çiftine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen ve kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Niksar Tokat İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title