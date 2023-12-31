Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev zarar gördü.

Sarıağıl köyünde Yakup ve Fatma Uymaz çiftine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen ve kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.