Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Niksar, Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova, Pazar ve Zile ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Niksar ilçesi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Başçiftlik ilçesinde Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Turhal, Artova, Zile, Pazar ve Reşadiye ilçelerinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.