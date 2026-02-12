Tokat'ta oluşan sis dronla görüntülendi
Erbaa ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü anları havadan dron ile kaydedildi. Emniyet ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 35 metrenin altına düşmesine yol açtı.
Emniyet ekipleri, sis nedeniyle sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
İlçenin üzerini kaplayan sis, dronla kayda alındı.
