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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Rıdvan Uslu yönetimindeki otomobil tarlaya devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rıdvan Uslu yönetimindeki 55 AVB 55 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Pınar Geçgen, Samet Özmert ve Özlem Öksüz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Erbaa Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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