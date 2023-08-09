Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Topçam yönetimindeki otomobil ile Soner Demiroğlu yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil ile Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasındaki Emine Akdeniz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel