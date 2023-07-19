Tokat'ın Erbaa ilçesinde oto elektrik dükkanında yangın çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde oto elektrik dükkanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 09: 00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesinde bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. İş yerinin asma katında bulunan yedek parçaların bulunduğu yerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte alevler dükkanın içini sarınca içeride bulunan işyeri sahibi ve çalışanlar dışarıya çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangında yan tarafta bulunan oto tamir dükkanı da hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT