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Tokat'ın Erbaa ilçesinde oto elektrik dükkanında yangın çıktı

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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesinde bir oto elektrik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oto tamir dükkanı da hasar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde oto elektrik dükkanında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 09: 00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesinde bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. İş yerinin asma katında bulunan yedek parçaların bulunduğu yerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte alevler dükkanın içini sarınca içeride bulunan işyeri sahibi ve çalışanlar dışarıya çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangında yan tarafta bulunan oto tamir dükkanı da hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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