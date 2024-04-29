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Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Sefer Korkmaz idaresindeki 60 M 5204 plakalı minibüs, Alper Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sefer Korkmaz idaresindeki 60 M 5204 plakalı minibüs, Alper Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Şahin Motosiklet Erbaa Tokat Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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