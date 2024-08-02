Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi
Başçiftlik ilçesinde belediye ekipleri tarafından park ve bahçelerde temizlik çalışması yapıldı. Budama ve zemin temizliği çalışmaları da devam ediyor. Belediye Başkanı Şaban Bolat, çevre düzenlemesi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park ve bahçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Belediye ekipleri ilçede park ve bahçelerde budama çalışması ve zemin temizliği çalışması yürütüyor.
Belediye Başkanı Şaban Bolat, vatandaşlar için çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.???????