Tokat'ın Artova ilçesinde yarın eğitime ara verildi

Tokat'ın Artova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yarın durduruldu. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle bu karar alındı.
Artova Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel