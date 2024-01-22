Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan nedeniyle yol yeniden açıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.

Almus- Tokat kara yolunun 3 kilometresinde yağışlardan sonra oluşan heyelan nedeni ile yol içerisine düşen kaya parçaları Almus Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında temizlendi. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşların mağdur olmaması adına ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Şuan ilçemize bağlı tüm köylerimiz ile ulaşımımız açıktır, yollarımızın sürekli açık kalması için tüm tedbirleri aldık." Dedi.