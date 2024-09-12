Tokat'ın Almus ilçesinde Çamdalı grup yolu hizmete açıldı.

KÖYDES projesi kapsamında Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Durudere köyü ve Çamdalı köyüne ortak ulaşım imkanı sağlayan 2 kilometrelik yola 9 bin metrekarelik parke taşı döşeme işi tamamlandı.

Yolun hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Emre Çömen ve vatandaşlar katıldı.

Çömen, iki köyün ortak kullandığı iki kilometreye yakın ortak yolun parke işini tamamladıklarını belirterek, yolun her iki köye de hayırlı olmasını diledi.