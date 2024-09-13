Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi.

Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor.

Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, AA muhabirine, Harami Yaylası'nın doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbettiğini söyledi.

Çömen, "Buraya gelenler oltayla balık da tutuyor. Ailesiyle gelen vatandaşlarımız mutlu halde gidiyorlar. Özellikle hafta sonları çok sayıda vatandaşımız aileleri ile gelerek piknik yapıyor, doğada yürüyüş ve spor yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

20 yıldır ilçede yaşadığını belirten Veli Karalı, Harami Yaylası'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Arkadaşları ile zaman zaman oltayla balık tuttuklarını anlatan Karalı, "Buraya hafta sonları birçok kişi geliyor. Güzel vakit geçiriyorlar. İl dışından da vatandaşlar geliyor. Burada doğa ile baş başa balık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.