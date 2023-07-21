Tokat İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim Gerçekleştiriyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı havadan, karadan ve denizden denetim gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği orman yangınlarına karşı önleyici faaliyetler devam ediyor. Jandarma ekipleri, il genelindeki olası yangınlara karşı ormanlık alanları havadan, denizden ve karadan kontrol ediyor. Ayrıca piknik alanlarında bulunanlara orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılıyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı havadan, karadan ve denizden denetim gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği orman yangınlarına karşı önleyici faaliyetler devam ediyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri tarafından il genelindeki olası yangınlara karşı ormanlık alanlar havadan, denizden ve karadan kontrol edildi.

Piknik alanlarında bulunanlara ise orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.