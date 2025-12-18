Tokat İl Jandarma Komutanı Çetin'den Pazar Belediyesine ziyaret
Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti. Başkan Pervanlar, ziyaret için teşekkür etti.
Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.
Çetin, Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Pervanlar, "Komutanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel