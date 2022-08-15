Tokat haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı Tokat gündem haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ozan Sağır idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, D-100 Erbaa- Niksar kara yolu Tepekişla mevkisinde Mustafa Yüksel (30) yönetimindeki 60 KA 116 plakalı otomobil ile çarpıştı ve yolda çıkarak devrildi. Kazada, sürücülerden Mustafa Yüksel ile aynı araçta bulunan Sündüs (58), Öznur (28), Oğuz Kapan (3), Esma Sultan (1), İpek Elif (9) ve Abdulkadir Yüksel (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Mustafa Yüksel Niksar Tokat Güncel Haberler

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