Tokat gündem haberi | Tokat'ta hidroelektrik santrali göletinde erkek cesedi bulundu
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Tokat haber... Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hidroelektrik santrali göletinde erkek cesedi bulundu.
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hidroelektrik santrali göletinde erkek cesedi bulundu.
Tepekışla köyü yakınlarındaki Tepekışla Hidroelektrik Santrali göletinde balık tutan vatandaşlar, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin üzerinden İbrahim K'ye ait avcı belgesi çıktı.
Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel