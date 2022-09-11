Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | TOKAT'TA ORMAN YANGINI

Güncel Haberler

Son dakika haberi | TOKAT'TA ORMAN YANGINI

Son dakika habere göre TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Tokat Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Reşadiye İlçesi, Saraykışla Köyü Frenk yaylası alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın, ekiplerimiz tarafından yapılan zamanında müdahele ile kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Reşadiye İtfaiye Tokat Saat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title