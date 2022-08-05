Tokat haberi | Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı Tokat haberi... Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İ.T. idaresindeki 06 U 8463 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Kalaycık kavşağında devrildi. Kazada, sürücü ile nişanlısı D.T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kaza yerine gelen yakınları, yaklaşık 10 dakika cep telefonu aradılar. Aramalara rağmen bulunamayan cep telefonunun hastanede olduğu belirlendi. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Turhal Tokat Güncel Haberler

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