Tokat haberi! Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Tokat gündem haberi: Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Rüştü Uçar'ın kullandığı 60 ACU 491 plakalı kamyonet, Tokat- Niksar kara yolu Gümenek kavşağında devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Samet Döner ile Hacer ve Beyza Uçar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Niksar Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tokat haberi! Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.