Tokat haber | Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü Tokat haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Ahmet Mert (69) yönetimindeki 34 RT 8378 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Hacıpazarköyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Uyar'a çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Uyar'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Hüseyin Uyar Erbaa Tokat Güncel Haberler

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