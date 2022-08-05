Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erol Uzun (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı kavşağında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime (71), Ali (67), Gizem (16) ve Mehmet Rıza Temiz (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel