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Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol Uzun (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime (71), Ali (67), Gizem (16) ve Mehmet Rıza Temiz (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Erol Uzun Turhal Tokat Güncel Haberler

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