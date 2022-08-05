Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Erol Uzun (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı kavşağında devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime (71), Ali (67), Gizem (16) ve Mehmet Rıza Temiz (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Erol Uzun Turhal Tokat Güncel Haberler

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