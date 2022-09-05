Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı Güncel Haberler Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Rıza Çubuk idaresindeki 34 CGG 753 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Çubuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu İtfaiye Turhal Tokat AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.