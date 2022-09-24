Tokat gündem: Tokat'ta cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Tokat gündem haberi: Tokat'tın Reşadiye ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 58 KB 126 plakalı kamyonet, sanayi sitesi kavşağında K.K. yönetimindeki 34 EFZ 407 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel