Tokat gündem: Tokat'ta cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Tokat gündem haberi: Tokat'tın Reşadiye ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Tokat'tın Reşadiye ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. A.B. idaresindeki 58 KB 126 plakalı kamyonet, sanayi sitesi kavşağında K.K. yönetimindeki 34 EFZ 407 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Reşadiye Tokat Güncel Haberler

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