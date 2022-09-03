Tokat gündem haberleri: Tokat'ta toprak yığınına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin toprak yığına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin toprak yığına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hamit Yılmaz idaresindeki 05 AAL 243 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safure, Mehmet Akif ve Zehra Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel