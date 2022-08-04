Tokat gündem haberleri: Tokat'ta ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Tokat gündem haberi: Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurupınar köyünde Kasım Çelen'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan ev tehlike oluşturduğu için kepçe ile yıkıldı. Yangına müdahale ederken yaralanan Kasım Çelen ve Murat Çelen, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Güncel İtfaiye Tokat Güncel Haberler

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