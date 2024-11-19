Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Gençler İçin Farkındalık Projesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Artova Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Ferhat Şahin'in koordinatörlüğünde "Geleceğimiz Gençlerimiz Projesi" hayata geçirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin toplumsal farkındalıklarını artırmak ve teorik bilgilerini pekiştirmek amacıyla üç aşamalı etkinlik gerçekleştirildi.

İlk aşamada İl Emniyet Müdürlüğünün katkısıyla Artova MYO konferans salonunda "Siber suçlar ve narkotik" semineri düzenlendi.

Projenin ikinci aşamasında Artova Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle adliyeye ziyaret gerçekleştirildi. İş mahkemesi duruşmalarını izleyen öğrenciler, mahkeme süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Projenin üçüncü aşamasında ise Çamlıbel T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret yapılarak, cezaevi bahçesine öğrenciler çam ağaçları dikti.

Proje sonunda Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve cezaevi müdürü Asef Zengin'e projeye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Şahin, proje ile gençlerin hukuki ve sosyal konularda bilinçlenmesine yönelik önemli bir adım atıldığını belirterek, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.