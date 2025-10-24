Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Sinema Günleri Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen sinema günleri başladı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sinema günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Sinema günlerinin açılış filminde "Hobbit" filmi izlendi.

Etkinlik öncesinde öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.