Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Sinema Günleri Başladı
TOGÜ, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sinema günleri düzenledi. Etkinliğin açılış filmi 'Hobbit' oldu ve öğrencilere etkinlik öncesinde patlamış mısır ikram edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen sinema günleri başladı.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sinema günleri etkinliği gerçekleştirildi.
Sinema günlerinin açılış filminde "Hobbit" filmi izlendi.
Etkinlik öncesinde öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel