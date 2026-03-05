Haberler

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'dan Ankara'da iş birliği temasları

Güncelleme:
Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ankara'da savunma sanayi ve yükseköğretim alanlarında temaslar gerçekleştirdi. HAVELSAN ile iş birliği protokolü imzaladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ankara'da iş birliği kapsamında temaslarda bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Ankara'da savunma sanayi, yükseköğretim ve mesleki yeterlilik alanlarında temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Yılmaz, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ile bir araya geldi. Görüşmede üniversite ile HAVELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında özellikle bilgisayar ile elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin HAVELSAN bünyesinde staj yapabilmeleri konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve akademik iş birlikleri üzerine de değerlendirmelerde de bulunuldu.

Yılmaz, Gebze Teknik Üniversitesi ile de temaslarda bulunarak, iki üniversite arasında ortak proje geliştirme imkanları üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören ile de görüşen Yılmaz, TOGÜ'nün dönem başkanlığını yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği ortaklığında yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
